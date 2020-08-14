وزير الخارجية يبحث نظيريه الاماراتي والبحريني الاعتداء التركيّ على الاراضي العراقية







أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالين هاتفيّين مع كلّ من عبد اللطيف الزيانيّ وزير الخارجيّة البحرينيّ، وعبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجيّة الإماراتيّ كل على حِدَة.



وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، في بيان :ان حسين "بحث مع الوزيرين الاعتداء التركيّ السافر بطائرة مُسيّرة الذي تسبّب باستشهاد ضابطين وجنديّ من الجيش العراقيّ كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحُدُوديّ مع الجانب التركيّ، وذلك بمنطقة سيدكان في محافظة أربيل في كردستان؛ وأطلعهم على تفاصيل هذا الاعتداء".



ودعا وزير الخارجية إلى أهمّية أن تضطلع الدول الشقيقة بمواقف تدعم أمن وسيادة العراق، وتُلزِم الأتراك بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة".



من جانبهما أكّد الوزيران البحريني والاماراتي "مواقف بلديهما الداعمة لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركيّة، وضرورة الوقف الفوريّ لأيّ عمليّات عسكريّة تركيّة على الأراضي العراقيّة.