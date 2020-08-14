بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 14 آب 2020
آخر الأخبار
انضمام رابطة القاضيات العراقية إلى الرابطة الدولية بالرغم من اعتراض قوى سياسية وبرلمانية.. الكاظمي يتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها مقتل مدني بنيران مسلحين وسط مدينة الناصرية وزارة الداخلية، : جهودنا مستمرة للقبض على بقية المعتدين على ضابط النجدة وزير الخارجية يبحث نظيريه الاماراتي والبحريني الاعتداء التركيّ على الاراضي العراقية نائبة:البرلمان يتهيأ لمناقشة ملفات مهمة وطارئة الاسبوع المقبل الاعرجي يهاجم انفلات السلاح بتغريدة نارية: متى نجمع الاسلحة من الحيوانات؟ قيادي كردي: حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل يكمن في اتفاقية طويلة الامد الاعلام الأمني: القبض على 31 سورياً حاولوا التسلل الى الاراضي العراقية بحوزتهم متفجرات تحديات تواجه محركات الاحتجاج العراقي وسيناريوهات مسارات تفاعله مع الانتخابات المبكرة مقابل القوى السياسية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 14 آب 2020 01:16 م

وزير الخارجية يبحث نظيريه الاماراتي والبحريني الاعتداء التركيّ على الاراضي العراقية

5b18101ed43750d5578b4596
وزير الخارجية يبحث نظيريه الاماراتي والبحريني الاعتداء التركيّ على الاراضي العراقية



أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالين هاتفيّين مع كلّ من عبد اللطيف الزيانيّ وزير الخارجيّة البحرينيّ، وعبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجيّة الإماراتيّ كل على حِدَة.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، في بيان :ان حسين "بحث مع  الوزيرين الاعتداء التركيّ السافر بطائرة مُسيّرة الذي تسبّب باستشهاد ضابطين وجنديّ من الجيش العراقيّ كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحُدُوديّ مع الجانب التركيّ، وذلك بمنطقة سيدكان في محافظة أربيل في كردستان؛ وأطلعهم على تفاصيل هذا الاعتداء".

ودعا وزير الخارجية إلى أهمّية أن تضطلع الدول الشقيقة بمواقف تدعم أمن وسيادة العراق، وتُلزِم الأتراك بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة".

من جانبهما أكّد الوزيران البحريني والاماراتي  "مواقف بلديهما الداعمة لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركيّة، وضرورة الوقف الفوريّ لأيّ عمليّات عسكريّة تركيّة على الأراضي العراقيّة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس القضاء الأعلى

انضمام رابطة القاضيات العراقية إلى الرابطة الدولية 14 آب 2020 03:11 م

هجوم-1280x720

مقتل مدني بنيران مسلحين وسط مدينة الناصرية 14 آب 2020 01:24 م

EfToHmvVoAcgQZs

وزارة الداخلية، : جهودنا مستمرة للقبض على بقية المعتدين على ضابط النجدة 14 آب 2020 01:19 م

469175Image1

نائبة:البرلمان يتهيأ لمناقشة ملفات مهمة وطارئة الاسبوع المقبل 14 آب 2020 01:15 م

9F4273B3-B2AD-4C4E-BC77-743D6C44A5C3

الاعرجي يهاجم انفلات السلاح بتغريدة نارية: متى نجمع الاسلحة من الحيوانات؟ 14 آب 2020 01:14 م

20180201_042111-594

قيادي كردي: حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل يكمن في اتفاقية طويلة الامد 14 آب 2020 01:13 م

81482020_2A1139CA-FC0B-4D8A-A7B4-15D6AC5EF4A9

الاعلام الأمني: القبض على 31 سورياً حاولوا التسلل الى الاراضي العراقية بحوزتهم متفجرات 14 آب 2020 01:10 م

وزارة الموارد المائية

الموارد المائية: حجم الاطلاقات الواصلة لسد الموصل من اليسو التركي بلغت 600 م3 14 آب 2020 10:21 ص

التعليقات