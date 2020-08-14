نائبة:البرلمان يتهيأ لمناقشة ملفات مهمة وطارئة الاسبوع المقبل





كشفت عضو مجلس النواب، ندى شاكر جودت ، عن عقد جلسة برلمانية الاسبوع المقبل، لغرض مناقشة أربعة ملفات “مهمة وطارئة”.

وقالت جودت ، ان “مجلس النواب، سيعقد جلسته خلال الأسبوع المقبل، لغرض مناقشة أربعة ملفات مهمة وطارئة، اولها الاعتداءات التركية الاخيرة على العراق وورقة الاصلاح الاقتصادي، التي يفترض على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقديمها، بعد موافقة البرلمان على الاقتراض الداخلي والخارجي.









واضافت ان “الملف الثالث، يتمثل في إكمال التصويت على قانون الانتخابات”، مبينة أنه “تم حسم ما يقارب من 90 في المئة من قانون الانتخابات، والمتبقي فقط ما يتعلق بالدوائر الانتخابية،.

واوضحت جودت أن “الملف الرابع، يتمثل بتعديل قانون المحكمة الاتحادية، لغرض اعادة تفعيل عمل المحكمة، فهي معطلة الآن بسبب عدم وجود نصاب قانوني فيها