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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 14 آب 2020 01:13 م

قيادي كردي: حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل يكمن في اتفاقية طويلة الامد

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قيادي كردي: حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل يكمن في اتفاقية طويلة الامد


قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، أن حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل يكمن في اتفاقية طويلة الامد لا آنية كما في الحكومات السابقة.

 واوضح شنكالي في تصريح صحفي، إن "البيانات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وإلقاء كل طرف باللوم على الطرف الآخر وبرغم تحميل طرف المسؤولية على الطرف المقابل لكن المهم فيها أن كلا الجانبين يريدان الاستمرار في التفاهمات والحوارات لحين الوصول إلى الاتفاق".

وأضاف  أن "الحل الصحيح هو التوصل إلى حل استراتيجي طويل الأمد يعتمد في بنوده على مواد الدستور والمواد المتعلقة بالأمور الفنية سواء كانت بالمنافذ الحدودية أم الموارد المالية أو الموازنة لا أن يكون اتفاقا آنيا مثلما حصل مع الحكومات السابقة مثل حكومة عبد المهدي أو العبادي، حيث انتهت بانتهاء فترة رئيس الوزراء"، مبينا أن "الأصل في الاتفاق هو العمل على إيجاد حلول لكل المشاكل السابقة، ويكون في مصلحة العراق وإقليم كردستان بحيث لا تبقى هذه المشكلة دائمة مع أنها مشكلة فنية ولكنها تحولت إلى مسألة سياسية وهذا غير صحيح".
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