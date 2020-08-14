بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 14 آب 2020
آخر الأخبار
انضمام رابطة القاضيات العراقية إلى الرابطة الدولية بالرغم من اعتراض قوى سياسية وبرلمانية.. الكاظمي يتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها مقتل مدني بنيران مسلحين وسط مدينة الناصرية وزارة الداخلية، : جهودنا مستمرة للقبض على بقية المعتدين على ضابط النجدة وزير الخارجية يبحث نظيريه الاماراتي والبحريني الاعتداء التركيّ على الاراضي العراقية نائبة:البرلمان يتهيأ لمناقشة ملفات مهمة وطارئة الاسبوع المقبل الاعرجي يهاجم انفلات السلاح بتغريدة نارية: متى نجمع الاسلحة من الحيوانات؟ قيادي كردي: حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل يكمن في اتفاقية طويلة الامد الاعلام الأمني: القبض على 31 سورياً حاولوا التسلل الى الاراضي العراقية بحوزتهم متفجرات تحديات تواجه محركات الاحتجاج العراقي وسيناريوهات مسارات تفاعله مع الانتخابات المبكرة مقابل القوى السياسية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 14 آب 2020 01:10 م

الاعلام الأمني: القبض على 31 سورياً حاولوا التسلل الى الاراضي العراقية بحوزتهم متفجرات

81482020_2A1139CA-FC0B-4D8A-A7B4-15D6AC5EF4A9
الاعلام الأمني: القبض على 31 سورياً حاولوا التسلل الى الاراضي العراقية بحوزتهم متفجرات



أعلنت خلية الإعلام الأمني، إلقاء القبض على 31 شخصاً سورياً  حاولوا التسلل  الى الاراضي العراقية بحوزتهم متفجرات.

 وقال بيان للخلية  "من خلال المتابعة والتدقيق، ووفقاً لمعلومات استخبارية إستباقية دقيقة، وبعد نصب كمين محكم، تمكنت  القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة ٦٦ بالفرقة العشرين في الجيش العراقي،  ليلة امس الخميس من رصد ٣١ شخصاً جميعهم يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم  الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة الى الأراضي العراقية".

وأضاف انه "تم إلقاء القبض عليهم جميعاً وضبطت بحوزتهم ٣٤٤ مشعل عثرة و١٤٠ علبة أسطوانة أصابع TNT،  مشيرا الى انه  جرى تسليمهم والمبرزات الجرمية الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية وعرضهم على القضاء.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس القضاء الأعلى

انضمام رابطة القاضيات العراقية إلى الرابطة الدولية 14 آب 2020 03:11 م

هجوم-1280x720

مقتل مدني بنيران مسلحين وسط مدينة الناصرية 14 آب 2020 01:24 م

EfToHmvVoAcgQZs

وزارة الداخلية، : جهودنا مستمرة للقبض على بقية المعتدين على ضابط النجدة 14 آب 2020 01:19 م

5b18101ed43750d5578b4596

وزير الخارجية يبحث نظيريه الاماراتي والبحريني الاعتداء التركيّ على الاراضي العراقية 14 آب 2020 01:16 م

469175Image1

نائبة:البرلمان يتهيأ لمناقشة ملفات مهمة وطارئة الاسبوع المقبل 14 آب 2020 01:15 م

9F4273B3-B2AD-4C4E-BC77-743D6C44A5C3

الاعرجي يهاجم انفلات السلاح بتغريدة نارية: متى نجمع الاسلحة من الحيوانات؟ 14 آب 2020 01:14 م

20180201_042111-594

قيادي كردي: حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل يكمن في اتفاقية طويلة الامد 14 آب 2020 01:13 م

وزارة الموارد المائية

الموارد المائية: حجم الاطلاقات الواصلة لسد الموصل من اليسو التركي بلغت 600 م3 14 آب 2020 10:21 ص

التعليقات