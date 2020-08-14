الاعلام الأمني: القبض على 31 سورياً حاولوا التسلل الى الاراضي العراقية بحوزتهم متفجرات







أعلنت خلية الإعلام الأمني، إلقاء القبض على 31 شخصاً سورياً حاولوا التسلل الى الاراضي العراقية بحوزتهم متفجرات.



وقال بيان للخلية "من خلال المتابعة والتدقيق، ووفقاً لمعلومات استخبارية إستباقية دقيقة، وبعد نصب كمين محكم، تمكنت القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة ٦٦ بالفرقة العشرين في الجيش العراقي، ليلة امس الخميس من رصد ٣١ شخصاً جميعهم يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة الى الأراضي العراقية".



وأضاف انه "تم إلقاء القبض عليهم جميعاً وضبطت بحوزتهم ٣٤٤ مشعل عثرة و١٤٠ علبة أسطوانة أصابع TNT، مشيرا الى انه جرى تسليمهم والمبرزات الجرمية الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية وعرضهم على القضاء.