الجبوري: إطلاق سراح مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عُمير طعنة قاتلة في قلب العدالة بخنجر ظلم

علق رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، على إطلاق سراح مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عُمير في ديالى.



وقال الجبوري في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "إطلاق سراح مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عُمير في ديالى طعنة قاتلة في قلب العدالة بخنجر الظلم المسلط عليها منذ سنوات طويلة".



واختتم التغريدة بوسم: "#العدالة_تحتضر".

