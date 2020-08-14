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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 14 آب 2020 12:40 م

البنتاجون يشكل فريقا جديدا لدراسة ظهور أجسام طائرة مجهولة

البنتاجون
أفادت قناة "سي إن إن" بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قررت إعادة تشكيل مجموعة عمل معنية بالتحقيق في تقارير حول ظهور أجسام طائرة مجهولة أفاد بها طيارون عسكريون أمريكيون.

وأضافت القناة نقلا عن مصدر في البنتاجون، أن نائب وزير الدفاع ديفيد نوردكفيست سيشرف على عمل الفريق الذي يتوقع أن يتم الإعلان عنه رسميا في غضون أيام.

وأشارت إلى أن أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في البنتاغون قد عبروا مرارا عن قلقهم إزاء موضوع الأجسام الطائرة المجهولة، التي كانت تحلق فوق قواعد عسكرية أمريكية ما شكل خطرا على الطائرات العسكرية.

وحاليا لا يوجد إجماع حول أصل تلك الأجسام ويعتقد البعض أنها قد تكون طائرات استطلاع يشغيلها أعداء الولايات المتحدة من الأرض، وليس الكائنات الفضائية.

وسبق أن تعامل مع القضايا المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة قسم التحقيقات الخاصة في القوات الجوية الأمريكية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت في يوليو، أن البنتاجون يعتزم رفع السرية عن جزء من البيانات المتعلقة بالمسألة التي جمعتها سابقا واطلاع المواطنين على استنتاجاتها، بعد الحصول على إذن من جهاز الاستخبارات.
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