أمريكا تصادر 4 ناقلات وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا

تتجه أربع ناقلات محملة بالنفط الإيراني إلى الولايات المتحدة بعد أن تمت مصادرتها، خلال محاولات إيران شحنها إلى فنزويلا، وبالتالي انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.



وتوجهت الناقلات إلى الولايات المتحدة، بعد محادثات أجريت بين السلطات الأميركية ومالكي السفن، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر في واشنطن ومسؤولين في قطاع الشحن.



وذكر مصدر حكومي وآخران من قطاع الشحن، أن الإجراءات التي اتخذتها طهران ضد سفينة في مياه الخليج، الأربعاء، أتت ردا على المالك اليوناني لعدد من السفن المصادرة.



وكان الجيش الأميركي قد أعلن في وقت متأخر، أن البحرية الإيرانية قد صعدت على متن ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا، واحتجزتها لفترة وجيزة بالقرب من مضيق هرمز.



وقد رفع المدعون العامون الأميركيون دعوى قضائية، الشهر الماضي، لمصادرة الوقود المحمل على متن أربع ناقلات، تحاول إيران شحنها إلى فنزويلا، بحسب تقرير لصحيفة صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت وكالة "رويترز" جزءا منه.



وتهدف الدعوى القضائية إلى وقف تدفق عائدات النفط إلى إيران، عقب العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي وصواريخها الباليستية ونشاطها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.



ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم، أن السفن الأربع التي تمت مصادرتها في أعالي البحار بموجب الدعوى، هي "لونا" و"باندي"، و"بيرينغ"، و"بيلا".



وأوضح مسؤول للصحيفة الأميركية، أن السفن تمت مصادرتها دون استخدام القوة العسكرية، وذلك من دون إبداء أي تفاصيل أخرى.



