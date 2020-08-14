"البنتاجون": القوات الأمريكية باقية لفترة طويلة في العراق وسوريا للتصدي لنفوذ إيران

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن "القوات الأمريكية باقية لفترة طويلة في العراق وسوريا للتصدي لنفوذ إيران".



أكد الجنرال الأمريكي كينيث ماكنزي، استمرار تواجد طويل الأمد للقوات الأميركية والناتو لمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في العراق وسوريا، متحدثا عن احتمالية خفض بعض القوات لكنه أكد بقاء أميركا في العراق وسوريا.



وأضاف القائد العسكري الأمريكي الأعلى في الشرق الأوسط، أن مستويات القوات الأميركية في العراق وسوريا ستنخفض على الأرجح في الأشهر المقبلة، لكنه لم يتلق أوامر بعد ببدء سحب القوات.

وقال الجنرال كينيث ماكنزي، رئيس القيادة المركزية للبنتاغون، إن 5200 جندي موجودون في العراق للمساعدة في محاربة فلول داعش وتدريب القوات العراقية، لكن "سيتم تعديلها" بعد المشاورات مع الحكومة في بغداد، وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الأميركية.



وأشار الجنرال ماكنزي إلى أنه يتوقع أن تحافظ القوات الأميركية وقوات الناتو الأخرى على "وجود طويل الأمد" في العراق، للمساعدة في محاربة المتطرفين ولوقف النفوذ الإيراني في البلاد. ورفض الإفصاح عن حجم هذا الوجود، لكن مسؤولين أميركيين آخرين قالوا إن المناقشات مع المسؤولين العراقيين التي تستأنف هذا الشهر قد تؤدي إلى خفض عدد القوات الأميركية إلى حوالي 3500 جندي.



وعلى الرغم من مطالبة الرئيس ترامب في الخريف الماضي بالانسحاب الكامل لجميع القوات الأميركية البالغ عددها 1000 جندي من سوريا، لا يزال لدى الرئيس حوالي 500 جندي، معظمهم في شمال شرق البلاد، لمساعدة الحلفاء الأكراد السوريين المحليين في محاربة جيوب مقاتلي داعش.



وقال الجنرال ماكنزي في مؤتمر أمني، نظمه معهد الولايات المتحدة للسلام: "لا أعتقد أننا سنبقى في سوريا إلى الأبد.. في مرحلة ما، نريد أن نصبح أصغر حجمًا هناك، أنا فقط لا أعرف متى سيكون ذلك، وطالما بقينا سنعمل بجد للقضاء على داعش".



وكانت تعليقات الجنرال ماكنزي على مستويات القوات الأميركية في العراق وسوريا متسقة مع ما قاله في الماضي، لكنها جاءت على خلفية إعلان الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا أن القوات في أفغانستان ستتقلص إلى حوالي 5000 جندي من 8600.



كما أصدر الرئيس أوامره بسحب حوالي 12 ألف جندي من ألمانيا، سيعود نحو 6400 منهم إلى بلادهم، ونحو 5600 منهم سيذهبون إلى دول أوروبية أخرى. وفي حين أن دوافع ترامب لسحب القوات تختلف إلى حد ما من دولة إلى أخرى، فإنها تؤكد معًا تعهده الشامل في حملته الانتخابية في عام 2016 بإخراج الولايات المتحدة من الالتزامات العسكرية في الخارج.



ويقول الجنرال ماكنزي ومسؤولون أميركيون آخرون، إن بإمكان الولايات المتحدة النظر في سحب قواتها من العراق وسوريا لأن القوات المحلية أصبحت قادرة بشكل متزايد على مواجهة داعش بمفردها، مع بعض المساعدة التقنية والاستخباراتية واللوجستية الأميركية.







