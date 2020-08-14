بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 14 آب 2020
آخر الأخبار
"البنتاجون": القوات الأمريكية باقية لفترة طويلة في العراق وسوريا للتصدي لنفوذ إيران لايبزيغ الألماني يفجر مفاجأة ويطيح بأتلتيكو مدريد خارج دوري أبطال أوروبا عضو بالقانونية النيابية: قانون الانتخابات بحاجة إلى تعديل جوهري البعيجي: طرد السفير وقطع العلاقات هو الرد المناسب على الانتهاكات التركية الأمن النيابية تقترح بان تكون الخدمة الإلزامية 9 أشهر وعقوبات صارمة للمتخلفين النزاهة تكشف تفاصيل منع سفر وزير الكهرباء السابق قيادة العمليات المشتركة :نرفض استخدام الاراضي العراقية لتصفية الحسابات عالية نصيف تكشف عن الحلقة السادسة من سلسلة اخطبوط الفساد في وزارة الكهرباء وزير الخارجية يبلغ نظيره المصري تفاصيل الاعتداء التركي على القوات العراقية نائب رئيس البرلمان يدعو بغداد واربيل إلى العودة للحوار والاتفاق على حل الملفات العالقة وفق الدستور
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 14 آب 2020 11:04 ص

لايبزيغ الألماني يفجر مفاجأة ويطيح بأتلتيكو مدريد خارج دوري أبطال أوروبا

لايبزيغ الألماني
لقن لايبزج الألماني منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني درسا قاسيا وأطاح به خارج بطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 2-1 في دور الثمانية للبطولة ليحجز لايبزج موقعه في المربع الذهبي للبطولة على عكس الكثير من التوقعات التي سبقت المواجهة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم سيطرة لايبزج على مجريات اللعب بشكل كبير في هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني ، ترجم لايبزج تفوقه إلى هدف التقدم بتوقيع داني أولمو في الدقيقة 50 ثم انتقض أتلتيكو وسجل هدف التعادل بضربة جزاء حصل عليها وسددها البديل البرتغالي الشاب جواو فيليكس في الدقيقة 71 .
وفي الدقيقة 88 ، وبينما بدا أن المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي ، انتزع لايبزج الفوز بهدف سجله الأمريكي البديل تايلر أدامز.

ويلتقي لايبزج في المربع الذهبي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تغلب على أتالانتا الإيطالي 2 / 1 أمس الأربعاء في أولى مباريات دور الثمانية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أحمد الباقري

الموت يغيب الأديب والروائي أحمد الباقري عن عمر ناهز الـ٨٠ 12 آب 2020 04:28 م

برشلونة

إصابة نجم برشلونة بفايروس كورونا 12 آب 2020 02:36 م

safe_image

"ناسا" تكشف عن بقعة شمسية خطيرة تعطل الاتصالات والفضائيات والكهرباء 11 آب 2020 02:10 م

مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي 11 آب 2020 09:58 ص

ميسي

برشلونة عن إصابة ميسي: ليست خطيرة 10 آب 2020 04:37 م

كريستيانو رونالدو

مفاوضات من باريس سان جيرمان لضم كريستيانو رونالدو 10 آب 2020 09:57 ص

ميسي

مدرب برشلونة يكشف مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها ميسي في مباراة نابولي 09 آب 2020 03:24 م

كريستيانو رونالدو

ماذا قال رونالدو لجماهير يوفنتوس بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا؟ 09 آب 2020 01:23 م

التعليقات