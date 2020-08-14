لايبزيغ الألماني يفجر مفاجأة ويطيح بأتلتيكو مدريد خارج دوري أبطال أوروبا

لقن لايبزج الألماني منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني درسا قاسيا وأطاح به خارج بطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 2-1 في دور الثمانية للبطولة ليحجز لايبزج موقعه في المربع الذهبي للبطولة على عكس الكثير من التوقعات التي سبقت المواجهة.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم سيطرة لايبزج على مجريات اللعب بشكل كبير في هذا الشوط.



وفي الشوط الثاني ، ترجم لايبزج تفوقه إلى هدف التقدم بتوقيع داني أولمو في الدقيقة 50 ثم انتقض أتلتيكو وسجل هدف التعادل بضربة جزاء حصل عليها وسددها البديل البرتغالي الشاب جواو فيليكس في الدقيقة 71 .

وفي الدقيقة 88 ، وبينما بدا أن المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي ، انتزع لايبزج الفوز بهدف سجله الأمريكي البديل تايلر أدامز.



ويلتقي لايبزج في المربع الذهبي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تغلب على أتالانتا الإيطالي 2 / 1 أمس الأربعاء في أولى مباريات دور الثمانية.

Copy أخبار متعلقة مفاجأت مدوية عن انفجار مرفأ بيروت..أمنيون حذروا الرئيس اللبناني من الكارثة قبل أسبوعين من وقوعها