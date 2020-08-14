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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 14 آب 2020 10:23 ص

الاتصالات تحبط عملية تهريب للإنترنت في كركوك بقيمة مليار دينار شهريا

قطع الإنترنت
اعلنت وزارة الاتصالات،  احباط عملية تهريب للانترنت في كركوك بقيمة مليار دينار شهريا.

وقالت الوزارة في بيان انه "استمرارا لعمليات الصدمة التي تنفذها وزارة الاتصالات والخاصة بمكافحة تهريب سعات الانترنت الدولية وباشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وبالتعاون مع الجهات المختصة في اقليم كردستان، تمكنت فرق وزارة الاتصالات اليوم وبأسناد من هيئة الاعلام والاتصالات وجهازي المخابرات  والامن الوطني، من ضبط عمليات تهريب السعات الدولية في عدة اهداف تم تحديدها مسبقا من خلال الجهد الاستخباري لقواتنا الامنية البطله في كركوك".

واضافت ان "هذه الفرق تمكنت من مصادرة الاجهزة والمعدات الفنية"، مشيرة الى ان "الملاكات الهندسية في وزارة الاتصالات شرعت بتعويض السعات التي كانت تهرب للشركات المتعاقدة رسميا مع الوزارة من خلال منفذ كركوك الرسمي وبمايعادل (2.6) لمدا بقيمة مليار دينار شهريا". 
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