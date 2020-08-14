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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 14 آب 2020 10:21 ص

الموارد المائية: حجم الاطلاقات الواصلة لسد الموصل من اليسو التركي بلغت 600 م3

وزارة الموارد المائية
أعلنت وزارة الموارد المائية، الخميس، ان حجم الاطلاقات الواصلة الى سد الموصل من سد اليسو في الجانب التركي  بلغت 600 متر مكعب بالثانية، عادة تلك الكميات بالجيدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب في تصريح صحفي  ، ان "الجانب التركي وقبل اقل من 3 اشهر قام بتشغيل السد تدريجياً والذي يمتلك 6 توربينات كل واحد منها يطلق 200 متر مكعب بالثانية"، مضيفا  انهم "باشروا بتشغيل واحدة منها خلال فترة معينة بعدها قاموا بتشغيل توربينين اثنين، وانهم حاليا مستمرون بتشغيل 3 توربينات".

وبين ان "معدل التصريف الذي يصل لسد الموصول يبلغ 600 متر مكعب بالثانية وهي كميات جيدة"، متوقعاً "زيادتها بعد تشغيل الـ6 توربينات والذي يبلغ مجموع تصريفها حوالي 1200 متر مكعب بالثانية".

ونوه الى ان "الوزارة تستفيد من حجم تلك الاطلاقات في الخزن بسد الموصل بعد اطلاق احتياجاتها من المياه في توليد الطاقة الكهربائية في السد والاحتياجات الزراعية على عمود نهر دجلة بالكامل".
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