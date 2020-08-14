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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 14 آب 2020 10:16 ص

جنرال أمريكي: قواتنا باقية في العراق وسوريا لفترة طويلة

كينيث ماكنزي

أكد رئيس القيادة المركزية للبنتاغون الجنرال كينيث ماكنزي، أن وحدات الجيش الأمريكي والناتو، ستبقى لفترة طويلة في العراق وسوريا لمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث.
وأضاف أن مستويات القوات الأمريكية في العراق وسوريا ستنخفض على الأرجح في الأشهر المقبلة، لكنه لم يتلق أوامر بعد ببدء سحب القوات.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ماكنزي قوله، "إن 5200 جندي يتواجدون في العراق للمساعدة في محاربة فلول داعش وتدريب القوات العراقية.
.
وقال ماكنزي في مؤتمر أمني نظمه معهد الولايات المتحدة للسلام: "لا أعتقد أننا سنبقى في سوريا إلى الأبد.. في مرحلة ما، نريد أن نصبح أصغر حجما هناك، أنا فقط لا أعرف متى سيكون ذلك.
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