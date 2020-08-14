الكربولي: لم يخب ظننا بحكمة المتظاهرين بعد ثبوت أن المعتدين على الشرطة ليسوا منهم

أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ان المعتدين على الشرطة هم من المندسين الذين يتقصدون اثارة الفتن.



وقال الكربولي في تغريدة على "تويتر": "لم يخب ظننا بحكمة المتظاهرين الصابرين المرابطين بعد ثبوت أن المعتدين على الشرطة ليسوا من المتظاهرين".



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فديو يظهر مندسين يقومون بالاعتداء على ضابط شرطة وسط بغداد.