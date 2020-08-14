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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 14 آب 2020 10:12 ص

النجيفي: على القضاء توضيح حقيقة إطلاق سراح محكومين بالإعدام ارتكبوا مجزرة بديالى

أسامة النجيفي
دعا رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي، القضاء الى توضيح حقيقة ما نشر من اخبار بشأن اطلاق سراح محكومين بالاعدام ارتكبوا مجزرة بديالى.

وقال النجيفي في تغريدة على "تويتر": "ساءنا ما سمعنا من اخبار عن اطلاق سراح مجرمين محكومين بالاعدام ارتكبوا مجزرة مروعة في ديالى".

واضاف "نأمل من مجلس القضاء ان يوضح حقيقة الامر  بشكل عاجل.
وكانت احدى المحاكم برأت امس عناصر ميليشاوية بضغط سياسي قتلت قبل سنوات عشرات المصلين في جامع مصعب بن عمير بديالى  وحكم عليهم بالاعدام.
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