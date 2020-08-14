بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 14 آب 2020
آخر الأخبار
"البنتاجون": القوات الأمريكية باقية لفترة طويلة في العراق وسوريا للتصدي لنفوذ إيران لايبزيغ الألماني يفجر مفاجأة ويطيح بأتلتيكو مدريد خارج دوري أبطال أوروبا عضو بالقانونية النيابية: قانون الانتخابات بحاجة إلى تعديل جوهري البعيجي: طرد السفير وقطع العلاقات هو الرد المناسب على الانتهاكات التركية الأمن النيابية تقترح بان تكون الخدمة الإلزامية 9 أشهر وعقوبات صارمة للمتخلفين النزاهة تكشف تفاصيل منع سفر وزير الكهرباء السابق قيادة العمليات المشتركة :نرفض استخدام الاراضي العراقية لتصفية الحسابات عالية نصيف تكشف عن الحلقة السادسة من سلسلة اخطبوط الفساد في وزارة الكهرباء وزير الخارجية يبلغ نظيره المصري تفاصيل الاعتداء التركي على القوات العراقية نائب رئيس البرلمان يدعو بغداد واربيل إلى العودة للحوار والاتفاق على حل الملفات العالقة وفق الدستور
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 14 آب 2020 10:09 ص

الدهلكي ينتقد قرار القضاء بتبرئة عناصر ميليشياوية محكوم عليهم بالاعدام

رعد الدهلكي
انتقد النائب عن ديالى رعد الدهالكي قرار  القضاء  بتبرئة  عناصر ميليشياوية  كان محكوم عليهم بالاعدام بقتل /34 /مصليا بمسجد  بديالى 


وقال الدهلكي في بيان انه “في ٢٢ آب ٢٠١٤ هاجم أفراد ينتمون إلى الميليشيات الارهابية،  في محافظة ديالى، مسجد مصعب بن عمير في ديالى، وقتلوا  ٣٤ مصلياً كانوا يقيمون صلاة الجمعة”وفي ٢٦ أيار ٢٠١٥ أصدرت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه “محكمة جنايات الرصافة الهيئة الأولى وبموجب قرارها المرقم ١٦١/ج١/ ٢٠١٥أصدرت، حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانين الذين ثبت جرمهم في قضية الحادث الإرهابي الذي أدى إلى مقتل مصلين في جامع مصعب بن عمير بمحافظة ديالى وكان هناك عشرات من شهود العيان من الناجين قد شهدوا ضدهم “.

واضاف الدهلكي، “اليوم، وبعد مرور خمس سنوات، يصدر قرار تمييزي بالافراج عن القتلة ويتم استقبالهم بالهتافات واطلاقات النار في منطقة حمرين التابعة لناحية السعدية، واننا بالوقت الذي نعزي فيه انفسنا والشعب العراقي بوفاة الحق والدولة والقانون العراقي ، فأننا نحذر من ان هكذا اجراء مستغرب سيعطي رسالة سلبية الى الشعب العراقي بأن القانون والتجريم في العراق تم تفصيله على مقاس مكونات ويتم على أساس الفاعل وليس على أساس الفعل”.

وتساءل الدهلكي، “كيف يمكننا الان مواساة أرامل ويتامى المغدروين وهم يشاهدون قاتليهم يرقصون امام ناظريهم، وأي قوة على الأرض يمكنها اليوم أن تمنع هؤلاء الضحايا من الانضمام لاي جماعة مسلحة حاضرا او مستقبلا لمجرد الانتقام واخذ حقوقهم التي تنازل عنها القانون بعد ان اثبت انه مفصل لتبرئة جهات محددة وتجريم جهات اخرى بغض النظر عن الفعل ومن الجاني ومن الضحية”.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزارة الموارد المائية

الموارد المائية: حجم الاطلاقات الواصلة لسد الموصل من اليسو التركي بلغت 600 م3 14 آب 2020 10:21 ص

بغداد وأربيل

وزارة مالية الإقليم تدعو الحکومة الاتحادیة للعودة للحوار الجاد والمثمر لحل المشاكل العالقة 14 آب 2020 10:19 ص

كينيث ماكنزي

جنرال أمريكي: قواتنا باقية في العراق وسوريا لفترة طويلة 14 آب 2020 10:16 ص

الكاظمي

الكاظمي: اتفقت مع رئيسَي الجمهورية والبرلمان على إقرار قانون الانتخابات بأول جلسة للنواب 14 آب 2020 10:06 ص

6d1a161f-02cd-4ee1-bede-c433a4f9ba26

باريس : القصف التركي للحدود العراقية "تطور خطير" ويجب كشف الحقائق 13 آب 2020 03:00 م

سليم همزا

عضو بالقانونية النيابية: قانون الانتخابات بحاجة إلى تعديل جوهري 13 آب 2020 02:06 م

منصور البعيجي

البعيجي: طرد السفير وقطع العلاقات هو الرد المناسب على الانتهاكات التركية 13 آب 2020 02:01 م

التجنيد الالزامي

الأمن النيابية تقترح بان تكون الخدمة الإلزامية 9 أشهر وعقوبات صارمة للمتخلفين 13 آب 2020 01:59 م

التعليقات