بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 14 آب 2020
آخر الأخبار
"البنتاجون": القوات الأمريكية باقية لفترة طويلة في العراق وسوريا للتصدي لنفوذ إيران لايبزيغ الألماني يفجر مفاجأة ويطيح بأتلتيكو مدريد خارج دوري أبطال أوروبا عضو بالقانونية النيابية: قانون الانتخابات بحاجة إلى تعديل جوهري البعيجي: طرد السفير وقطع العلاقات هو الرد المناسب على الانتهاكات التركية الأمن النيابية تقترح بان تكون الخدمة الإلزامية 9 أشهر وعقوبات صارمة للمتخلفين النزاهة تكشف تفاصيل منع سفر وزير الكهرباء السابق قيادة العمليات المشتركة :نرفض استخدام الاراضي العراقية لتصفية الحسابات عالية نصيف تكشف عن الحلقة السادسة من سلسلة اخطبوط الفساد في وزارة الكهرباء وزير الخارجية يبلغ نظيره المصري تفاصيل الاعتداء التركي على القوات العراقية نائب رئيس البرلمان يدعو بغداد واربيل إلى العودة للحوار والاتفاق على حل الملفات العالقة وفق الدستور
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 14 آب 2020 10:06 ص

الكاظمي: اتفقت مع رئيسَي الجمهورية والبرلمان على إقرار قانون الانتخابات بأول جلسة للنواب

الكاظمي

اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن التوصل لاتفاق مع رئيسَي الجمهورية  والبرلمان على التصويت على قانون الانتخابات في أول جلسة مقبلة، وإحالته الى رئيس الجمهورية، للمصادقة عليه.


وقال الكاظمي خلال  لقائه اعضاء مفوضية الانتخابات  : نعمل على إيجاد حلّ قريب لملء فراغات المحكمة الاتحادية، لتكون مهيأة لقضية توفر شروط عمل مفوضية الانتخابات، ويجب أن نبحث عن شركات فاحصة لعملية الانتخابات تكون رصينة ومشهود لها بالنزاهة ، والشركات التي تم التشكيك بها في الدورة الماضية يجب تفاديها. 

واضاف : عجلة القطار انطلقت، وعلينا أن نستعد للانتخابات وكأنها ستجرى غدا، كي نكون ملتزمين بوعدنا الذي قطعناه ، فالانتخابات مطلب شعبي ومطلب المرجعية الرشيدة ،وكذلك مطلب القوى السياسية، ومن غير المعقول أن تكون لدينا فرصة للنجاح ونضيّعها.

 وتابع : نحتاج الى تعاون مع الأمم المتحدة للإشراف على عملية الانتخابات المقبلة لتكون ذا مصداقية،ويجب أن لاتتكرر نفس الأخطاء السابقة في الانتخابات المقبلة، ويجب أن نعطي للمواطن الثقة بها. 

 وقال : وجّهنا الوزراء بالإجابة على أي كتاب يصدر عن مفوضية الانتخابات  خلال 72 ساعة، في أقصى الحدود، ويجب أن يكون هنالك حزم في هذا الأمر، لتذليل العقبات أمام مفوضية الانتخابات.  

واكد الكاظمي ان العراق يستعيد عافيته عن طريق إجراء الانتخابات والمجيء بحكومة تنهض بمتطلبات الناس واحتياجاتهم، وهذه مسؤولية تأريخية ،مبينا ان الانتخابات المقبلة انتخابات مفصلية في بناء العراق،  لأنها مطلب الشعب.

واشار الى ان: الانتخابات ستُجرى بموعدها في 6 حزيران العام المقبل، لأنها مطلب شعبي للمواطنين ،ويجب أن نعمل سوية لدعم هذه الانتخابات للنهوض بالبلد، والخروج بمرحلة جديدة من تأريخ العراق .

 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزارة الموارد المائية

الموارد المائية: حجم الاطلاقات الواصلة لسد الموصل من اليسو التركي بلغت 600 م3 14 آب 2020 10:21 ص

بغداد وأربيل

وزارة مالية الإقليم تدعو الحکومة الاتحادیة للعودة للحوار الجاد والمثمر لحل المشاكل العالقة 14 آب 2020 10:19 ص

كينيث ماكنزي

جنرال أمريكي: قواتنا باقية في العراق وسوريا لفترة طويلة 14 آب 2020 10:16 ص

رعد الدهلكي

الدهلكي ينتقد قرار القضاء بتبرئة عناصر ميليشياوية محكوم عليهم بالاعدام 14 آب 2020 10:09 ص

6d1a161f-02cd-4ee1-bede-c433a4f9ba26

باريس : القصف التركي للحدود العراقية "تطور خطير" ويجب كشف الحقائق 13 آب 2020 03:00 م

سليم همزا

عضو بالقانونية النيابية: قانون الانتخابات بحاجة إلى تعديل جوهري 13 آب 2020 02:06 م

منصور البعيجي

البعيجي: طرد السفير وقطع العلاقات هو الرد المناسب على الانتهاكات التركية 13 آب 2020 02:01 م

التجنيد الالزامي

الأمن النيابية تقترح بان تكون الخدمة الإلزامية 9 أشهر وعقوبات صارمة للمتخلفين 13 آب 2020 01:59 م

التعليقات