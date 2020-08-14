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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 14 آب 2020 10:01 ص

سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية

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أعلنت خلية الاعلام الامني سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين،.

وقالت في بيان ان الحادث لم يسفر  عن  خسائر  تذكر،.
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أخر تعديل: الجمعة، 14 آب 2020 10:02 ص
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