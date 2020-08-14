سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية

أعلنت خلية الاعلام الامني سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين،. وقالت في بيان ان الحادث لم يسفر عن خسائر تذكر،. Copy أخبار متعلقة خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من الجسر المعلق ببغداد خلية الإعلام الأمني: سقوط صاروخي كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي خلية الإعلام الأمني: سقوط ٤ صواريخ نوع كاتيوشا داخل معسكر بسماية كلاكيت عاشر مرة .. سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي|صور سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا قرب مقر شركة نفطية بالبصرة سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا بالقرب من موقع شركة نفطية في البصرة