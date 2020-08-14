4 لاءات وتحذير.. فحوى الرسالة التي يحملها جواد ظريف في زيارته لـ"لبنان"

زيارة قبل موعدها.. ظريف يصل بيروت



كشف مصادر مطلعة، عن الخطورة التي تنطوي عليها زيارة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إلى لبنان. وتبكيره بها قبل موعدها بيوم كامل. فقد كان مقررا أن تكون اليوم الجمعة لكنها جاءت الخميس وبشكل مفاجىء.

وقالت المصادر، إن زيارة ظريف تحمل 4 لاءات حمراء وتحذير، سيقوم بإبلاغها الى الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان وليس فقط ميشال عون.



في مقدمتها عدم الاقتراب من سلاح حزب الله، وإيصال رسالة معناها أن سلاح حزب الله هو سلاح إيران. ومن يقترب منه يقترب من ايران هكذا بشكل مباشر لا لبس فيه. بعد أن تزايدات الحملة على ميلشيا حزب الله الإرهابية والمرشد خامنئي خلال الفترة الأخيرة.

كما سيبلغ ظريف، أن حصة حزب الله في أي حكومة قادمة لابد ان تكون موجودة، وإلا لن تظهر أي حكومة لبنانية جديدة.

كما سيبلغ ظريف ميشال عون، بضرورة ألا ينساق وراء بعض العواطف والزيارات التي وصلت لبنان للتعبير عن التضامن معه.

بالاضافة الى أخذ نسخة من التحقيقات التي تمت في مرفأ لبنان حتى اللحظة، لإطلاع القيادة الايرانية عليها ومعرفة مسار ومجرى الأمور.



أما التحذير فهو واضح سلاح حزب الله الإرهابي خط أحمر وأموال حزب الله الإرهابي خط أحمر.

وقالت المصادر، إن ايران لم تكن تنوي ايفاد وزير خارجيتها أو غيره الى لبنان بعد المظاهرات الهادرة في شوارع لبنان ضد خامنئي ونصر الله. لكنها أحست أن عون وأمام العاصفة الشعبية اللبنانية قد يرضخ لبعض المطالب فجرى تحميل ظريف بالرسالة.

وكان وصل وزير الخارجية الايراني، جواد ظريف إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للقاء كبار المسؤولين، في زيارة قبل موعدها كانت مقررة اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنت الخارجية الإيرانية في وقت سابق.

وذكرت الوكالة الإيرانية الحكومية "إيرنا"، إن وزير الخارجية اللبناني، في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة كان في استقبال نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، للوكالة إن زيارة ظريف إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن التضامن والتعاطف مع الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية، عقب إنفجار مرفأ بيروت!!

خبراء حذروا من تداعيات الزيارة على لبنان.

أ.ي