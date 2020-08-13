صواريخ الكاتيوشا الإرهابية لا تزال حية.. انفلات الميليشيات يتزايد

عراقيون: ما المدة التي تحتاجها حكومة الكاظمي للقضاء على انفلات الميليشيات



جاءت الأخبار الأخيرة، التي أعلنت من خلالها، خلية الاعلام الأمني استهداف قاعدة "بلد" الجوية بهجوم جديد من جانب صواريخ الكاتيوشا الإرهابية التي تمتلكها ميليشيات ايران. ليجدد السؤال عن الوقت الذي تحتاجه حكومة الكاظمي للسيطرة على انفلات ميليشيات إيران وصواريخها؟!

وكانت قد أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض قاعدة بلد الجوية لهجوم بصواريخ الكاتيوشا.

وقالت الخلية، في بيان: سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان الأمني، إن الهجوم لم يسفر عن خسائر تذكر، بناء على معلومات أولية.

وتضم القاعدة قوات أمريكية عاملة ضمن التحالف الدولي، لمناهضة داعش، فضلا عن طائرات إف 16 العراقية.



وتتعرض المصالح والمنشآت التابعة للولايات المتحدة الأمريكية لهجمات بالعبوات الناسفة، أو الصواريخ باستمرار.

وتتهم واشنطن ميليشيات ايران بتدبير تلك الهجمات وتنفيذها، حيث فرضت عقوبات على بعض تلك المجموعات مثل حركة عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله العراق.

والحاصل، أن هجمات الكاتيوشا المتزايدة تضع أسئلة عديدة حول المدة التي تحتاجها حكومة الكاظمي للسيطرة على الأمر، مع تخوفات بأنه ربما يصل الى مألات غريبة.

أ.ي