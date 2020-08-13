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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 آب 2020 08:16 م

إيران تتحرش بالهند.. خامنئي يؤجج توتر طائفي في الدولة القارة عبر تويتر

خامنئي ورئيس الحكومة الهندية
مراقبون: إيران تقوم بلعبة شيطانية ستخلق توتر رهيب بين مئات الملايين من سكان الهند

استنكر مراقبون، قيام المرشد خامنئي، بإنشاء حساب جديد على موقع توتير باللغة الهندية. وقالوا إن هدفه الانتقام من الهند بطريقة قذرة ودموية . بعدما تخلت الهند عن الملالي ولم تعد تشتري منه برميل نفط واحد إثر فرض العقوبات الأمريكية.
 ودشن خامنئي، من خلال الحساب الجديد العديد من التغريدات، الغرض منها إشعال الطائفية في الهند، خاصا بالذكر شيعة الهند دون غيرهم في الدولة القارة من المسلمين السنّة!
وكانت قد أثارت تغريدة للمرشد خامنئي، عبر حسابه باللغة الهندية، حول ما يسمى "عيد الغدير" بالتراث الشيعي، جدلاً وردود أفعال غاضبة في الهند اتهمته بـ"إيجاد انقسام ديني"، و"محاولة استغلال الورقة الطائفية للضغط على حكومة نيودلهي".
واعتبر موقع "TFI Post" في تقرير له أن تغريدة خامنئي، جاءت عقب عدم تحقيق توقعات إيران من الهند لمساندتها بوجه العقوبات الأميركية. وذكر التقرير أن طهران ترى أن نيودلهي، لا تفعل ما يكفي لمساعدة الاقتصاد الإيراني الذي مزقته العقوبات، حيث إن الهند كانت مثلا ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم، ولكن بعد العقوبات الأميركية أوقفت مشترياتها.
واعتبر تقرير "TFI Post" أن "المرشد خامنئي حاول بخطوة يائسة استخدام "تويتر" لإثارة الطائفية في الهند، بهدف الضغط السياسي عليها".
وجدير بالذكر، أن حساب تويتر الهندي لخامنئي جديد، ويحتوي على تغريدتين فقط، وكلتاهما تهدف إلى إيصال رسائل دينية، حيث جاء في إحداهما: "بالرغم من أن حادثة الغدير تربط الشيعة بشكل قوي، إلا أن الحقيقة هي أن الغدير لا يقتصر على الشيعة من حيث الحقائق والجوهر الحقيقي للإسلام، ولكنه أيضًا يتعلق بالعالم الإسلامي بأسره، لأن حدث الغدير تأسس على روح الإسلام الحقيقية".
واعتبر موقع "TFI Post" التغريدة بأنها "استفزازية للغاية"من قبل المرشد الأعلى الإيراني لدى مخاطبته مسلمي الهند، حيث إن حدث غدير يشكل الخط الفاصل بين الشيعة والسنة، وهما الطائفتان الإسلاميتان الرئيسيتان في العالم". ورأى الموقع أن خامنئي استخدم في الواقع عيد الغدير لتشجيع الشعور بالتفوق بين المجتمع الشيعي في الهند.
كما اعتبر – وفق تقرير ترجمته "العربية" أن "إيران توجه رسائل خفية إلى نيودلهي هنا حيث أن 25% من المسلمين الهنود ينتمون إلى الطائفة الشيعية". وأضاف أن خامنئي يحاول استحضار شعور الشوفينية الشيعية من أجل تحذير الهند من الابتعاد عن إيران وإقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة".
وسلط التقرير الضوء على ما وصفه بـ "ارتباط رجال الدين الشيعة الهنود بقوة بإيران"، مستشهدا بقيامهم باحتجاجات عندما قُتل الجنرال الارهابي قاسم سليماني، على يد الولايات المتحدة، في يناير2020 الماضي.
كما استشهد بتغريدة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، جاء فيها: "وصفت الولايات المتحدة الجنرال سليماني بالإرهابي. لكن بعد اغتياله ، شهدت 430 مدينة هندية اجتماعات عفوية حدادا على الجنرال سليماني ، الرجل الذي وصفته الولايات المتحدة بالإرهابي. هل لدينا وكلاء في الهند؟!
وقال تقرير "TFI Post" إن إيران تشعر بالارتياح عندما تظهر مثل هذه المشاعر في الهند وتتاح لها فرصة الاستفادة منها دبلوماسياً".

كما اتهم إيران بـ "تعمد اللعب على الانقسامات الطائفية لتهديد الهند"، مضيفاً أن "هذا هو السبب في أن المرشد خامنئي يستخدم اللغة الهندية للتأكيد لتعزيز الشعور الشيعي بين مسلمي الهند وخلق توترات طائفية.
يأتي هذا فيما كانت بعض المدن الهندية، قد شهدت توترات كبيرة عقب انتشار منشور مسىء للنبي محمد، وحدثت اشتباكات. فتغريدة خامنئي تأتي في توقيت مشبوه أيضا.
مراقبون لفتوا، أن تحرش خامنئي بالهند سيثير الدولة القارة عليه، والهند ليست دولة صغيرة ولكنها قوة مؤثرة ودولة نووية والغضب الهندي آت نحو إيران إن لم تتراجع.
أ.ي
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أخر تعديل: الخميس، 13 آب 2020 08:18 م
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