عضو بالقانونية النيابية: قانون الانتخابات بحاجة إلى تعديل جوهري

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، ، أن قانون انتخابات مجلس النواب بحاجة إلى تعديل جوهري، مشيرا إلى أن القانون مرر داخل مجلس النواب بعجالة .



وقال همزة إن “قانون الانتخابات بحاجة إلى تعديل جوهري كونه مُرر بعجالة داخل مجلس النواب خلال الفترة الماضية”.



وأضاف أن “من بين الامور التي ينبغي استكمالها خلال الفترة الراهنة تعديل قانون الانتخابات وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه وبخلاف ذلك ستجري الانتخابات وفق القانون السابق لعام 2018”.



وأوضح، أن “هناك قوانين مهمة ينبغي تشريعها قبل الدعوة لحل مجلس النواب نفسه”، مشيرا إلى أن “قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية من القوانين الخلافية داخل مجلس النواب يتطلب توافق سياسي قبل الشروع بادراجهما على جدول أعمال الجلسات القادمة”.