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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 آب 2020 02:01 م

البعيجي: طرد السفير وقطع العلاقات هو الرد المناسب على الانتهاكات التركية

منصور البعيجي

دعـا النائب منصور البعيجي ، الحكومة العراقية الى تجاوز الرد المخجل على الانتهاكات والخروقات التركية المتكررة ، عادا ان هذه التجاوزات لن تتوقف طالما ان الحكومة العراقية لم تتخذ الرد المناسب ضد تركيا .

وطالب البعيجي ، في بيان صحفي ، الحكومة العراقية بان تتحرك بشكل جدي وطرد السفير التركي  وقطع كافة العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا ، حتى تقوم تركيا بمراجعة ماتقوم به من قصف وانتهاك لاراضينا نهائيا .

واوضح ، "  طالما الحكومة العراقية لم تتخذ الرد المناسب ضد تركيا وتكتفي بالبيانات الخجولة وتسليم مذكرات الاحتجاج  ، فان تركيا  لن تتوقف نهائيا عن هذه الانتهاكات وستتجاوز اكثر "، مبينا ان " هذا الامر تتحمله الحكومة العراقية لانها بقيت صامتة مكتوفة الايدي ولم تحرك ساكنا وحنثت باليمين الدستوري لحماية سماء البلد وارضة ومائه

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