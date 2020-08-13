الأمن النيابية تقترح بان تكون الخدمة الإلزامية 9 أشهر وعقوبات صارمة للمتخلفين



أقترحت لجنة الامن والدفاع النيابية، بان تكون الخدمة الإلزامية لـ 9 أشهر وفرض عقوبات صارمة للمتخلفين.



وأوضح رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في تصريح صحفي:" أن مشروع قانون الخدمة الالزامية لايزال في مجلس شورى الدولة، مؤكداً انه يواجه معارضة عدد من السياسيين، بالرغم من الفائدة التي تعم شريحة الشباب في حال اقراره من خلال خدمتهم في مراكز تدريبية لمدة 9 اشهر يوزعون بينها بحسب الشهادات".



وأشار آل حيدر الى:" أنه أضاف فقرة الى القانون تقضي بحرمان المتخلفين عن الالتزام بالخدمة من الوظائف واصدار جوازات السفر، كعقوبة معنوية يمكن أن تحث الشباب على الالتحاق بالمراكز التدريبية وتأدية خدمة العلم".