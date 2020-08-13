النزاهة تكشف تفاصيل منع سفر وزير الكهرباء السابق

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل منع السفر الصادر بحق وزير الكهرباء السابق ومدير الدائرة الماليَّة والإداريَّة في الوزارة.



وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان:" ان محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة اصدرت قرارا بمنع سفر بحقِّ وزير الكهرباء السابق ومدير الدائرة الماليَّة والإداريَّة في الوزارة؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في إجراءات تعيين( ٨٢٥٥٥) أجيراً يومياً في وزارة الكهرباء خلافاً للقانون والتعليمات، ودون الحاجة لاختصاصاتهم".



وأشارت إلى أن تحقيقاتها في القضيَّة قادت إلى أن المخالفات المرتكبة كلفت الدولة مبلغ (٤٣) مليار دينار كانت تدفع من نفقات الوزارة شهرياً .