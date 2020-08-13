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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 آب 2020 01:46 م

قيادة العمليات المشتركة :نرفض استخدام الاراضي العراقية لتصفية الحسابات

قيادة العمليات المشتركة

رفضت قيادة العمليات المشتركة،  استخدام الاراضي العراقية لتصفية الحسابات، مؤكدا ان القوات الامنية لديها القدرات العسكرية للدفاع عن امن البلد من أي اعتداءات خارجية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي:" ان ما قامت به تركيا باستهداف ضباط عراقيين اثناء تأدية واجبهم في قيادة قوات حرس الحدود، له تأثيرات سلبية على مستوى العلاقات ما بين البلدين، عادا اياه بانه تصرف خطير يمثل نوعا من العدوانية ضد السيادة العراقية".

وأضاف:" ان قيادة العمليات المشتركة بدأت بالتشاور على مستوى عال مع وزارتي الدفاع والداخلية ومع القيادات العسكرية في اقليم كردستان لمناقشة تداعيات الاعتداءات التركية المتكررة على الاراضي العراقية، لافتا الى ان هنالك تعليمات ووصايا قد تصدر من قبل القائد العام للقوات المسلحة بهذا الشأن".

واشار الى:" ان قيادة العمليات المشتركة ترفض استخدام الاراضي العراقية لتصفية الحسابات، مشددا على تركيا ان تحل مشكلتها بنفسها بعيدا عن الاراضي العراقية".

واوضح الخفاجي:" ان مجلس الامن الوطني اكد في اجتماعه بان لدى العراق خيارات عدة للرد على هذه الاعتداءات منها الحوار الدبلوماسي والعمل السياسي، لافتا الى ان قيادة العمليات المشتركة لديها الامكانيات والقدرات العسكرية للدفاع عن امن البلد وسيادته، ففي حال صدور اوامر بشأن ذلك فان القوات الامنية على اتم الاستعداد للدفاع عن الامن الوطني".

ولفت الى:" ان حرس الاقليم طلب في الاجتماع بان يتحاور حول بعض النقاط الامنية في المراكز المشتركة، مؤكدا ان قيادة العمليات المشتركة تنتظر رد حرس الاقليم والبيشمركة حول إليه عمل هذه المراكز".

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