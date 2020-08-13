عالية نصيف تكشف عن الحلقة السادسة من سلسلة اخطبوط الفساد في وزارة الكهرباء





كشفت النائبة عن لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف عن فضيحة تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة البلال لشراء وحدات كهرباء اتضح لاحقاً بأنها قديمة جداً .



وقالت نصيف في بيان :" ان اخطبوط الفساد في وزارة الكهرباء (ر.ح) تعاقد مع شركة البلال بالاشتراك مع (ع) ، وأحيل إلى الشركة مشروع يزركان بمبلغ مائة مليون دولار، ليتبين لاحقا ان الوحدات قديمة جدا من نوع FT 8 ومنذ ٢٠١٢ لم تعمل هذه الوحدات بأكثر من ٣٠٪؜ من طاقتها التصميمية ".



وأوضحت نصيف :" أن (ر.ح) شخصية تثير التساؤلات خصوصاً بعد أن عرف الشعب العراقي أخيراً من الذي دمر الكهرباء في العراق، فهل كانت له دوافع سياسية تقف وراء هذا التخريب (ضمن خطة إرجاع العراق مئة سنة إلى الوراء) ؟ أم أن هدفه هو فقط حصد هذه المبالغ التي تعادل ميزانيات دول؟! وإذا كان هدفه المال فقط فلماذا لم يتوقف عند حد معين ويكتفي بما جمعه من أموال تكفي أحفاد أحفاده؟! ".



وتابعت :" نضع هذه الفضيحة أمام أنظار رئيس الوزراء وأمام القضاء وهيئة النزاهة، ونرجو اعتبار هذا البيان بلاغاً رسميا واتخاذ اللازم ".



