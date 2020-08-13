نائب رئيس البرلمان يدعو بغداد واربيل إلى العودة للحوار والاتفاق على حل الملفات العالقة وفق الدستور

دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد ، الحكومة الإتحادية وحكومة أقليم كردستان ، الى الاسراع في العودة إلى طاولة الحوار واستئناف المباحثات والإتفاق وفق الآليات الدستورية والقانونية لحل جميع القضايا والملفات العالقة بين الطرفين .



وقال الحداد ، في تصريح صحفي ، إن " الحكومة الإتحادية ملزمة بتأمين المستحقات المالية وتأمين رواتب موظفي ومتقاعدي الأقليم أسوة بباقي المحافظات العراقية ، وبالمقابل إيفاء الأقليم بالتزاماته الدستورية والوصول إلى حلول مشتركة لتعزيز التعاون بين بغداد وأربيل"، عادا أن المتضرر من نتائج تأخير المباحثات وعدم التوصل الى الإتفاق هو المواطن في الأقليم.