الـبـرلـمـان اللبناني يقر إعلان حالة الطوارئ في البلاد

أقر مجلس النواب اللبناني، الخميس، إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت، على خلفية الانفجار المروع بالمرفأ الذي وقع الأسبوع الماضي.

كما قبل مجلس النواب استقالة 7 من أعضائه على خلفية الانفجار نفسه.



وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا بإعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين وإعلان العاصمة بيروت مدينة منكوبة.



كما وافق مجلس الوزراء على تولي الجيش تسيير مهام العاصمة، خلال فترة فرض حالة الطوارئ المستمرة لمدة أسبوعين، والحفاظ على مسرح الجريمة لمنع طمس الأدلة.







