الجيش الأميركي: قوات إيرانية تعتلي سفينة مدنية في مياه دولية بالخليج العربي

أعلن الجيش الأمريكي، إن قوات إيرانية اعتلت سفينة مدنية في مياه دولية بالخليج.



وبثت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي يوم الأربعاء، تسجيل فيديو مشوشاً بالأبيض والأسود تظهر فيه طائرة هليكوبتر قرب سفينة ضخمة.



وذكرت القيادة المركزية على تويتر، "اليوم في مياه دولية، باغتت قوات إيرانية تضم سفينتين وطائرة هليكوبتر (سي كينغ) إيرانية سفينة اسمها (ويلا) واعتلتها".



وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه، إن الأحداث دارت بالقرب من مضيق هرمز وإن القوات الإيرانية أطلقت سراح السفينة في نهاية الأمر. وأضاف أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الأمر بأي شكل إلا من خلال مراقبته للموقف.



وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في العام الماضي عقب سلسلة وقائع تمس الملاحة في الخليج وبالقرب منه.



وفي تموز 2019، احتجزت إيران لفترة وجيزة ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج العربي بعدما احتجزت بريطانيا الناقلة الإيرانية "غريس 1" متهمة إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.