بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 13 آب 2020
آخر الأخبار
الموت يغيب الأديب والروائي أحمد الباقري عن عمر ناهز الـ٨٠ تسجيل 3441 إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة في عموم العراق بعد انقضاء ١٠٠ يوم.. العقابي: الكاظمي يتعامل مع الأزمات بعقلية الناشط الإعلامي نائبة: مشروع قانون العنف الأسري لا يتضمن أي مواد تقلل من هيبة العائلة العراقية وأفرادها تسجيل 2510 إصابات جديدة بكورونا و 188 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية بإيران 125 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة في ذي قار الكربولي: العملية السياسية في العراق أخفقت في بناء نموذج ديمقراطي حر اعتقال خبير التفخيخ لدى داعش الإرهابي أثناء دخوله العراق 129 وفاة و5102 إصابة جديدة بفايروس كورونا في روسيا إصابة نجم برشلونة بفايروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 آب 2020 12:58 م

الجيش الأميركي: قوات إيرانية تعتلي سفينة مدنية في مياه دولية بالخليج العربي

e7118774-9501-41ed-9819-a0bcb48f3d99
أعلن الجيش الأمريكي، إن قوات إيرانية اعتلت سفينة مدنية في مياه دولية بالخليج.

وبثت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي يوم الأربعاء، تسجيل فيديو مشوشاً بالأبيض والأسود تظهر فيه طائرة هليكوبتر قرب سفينة ضخمة.

وذكرت القيادة المركزية على تويتر، "اليوم في مياه دولية، باغتت قوات إيرانية تضم سفينتين وطائرة هليكوبتر (سي كينغ) إيرانية سفينة اسمها (ويلا) واعتلتها".

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه، إن الأحداث دارت بالقرب من مضيق هرمز وإن القوات الإيرانية أطلقت سراح السفينة في نهاية الأمر. وأضاف أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الأمر بأي شكل إلا من خلال مراقبته للموقف.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في العام الماضي عقب سلسلة وقائع تمس الملاحة في الخليج وبالقرب منه.

وفي تموز 2019، احتجزت إيران لفترة وجيزة ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج العربي بعدما احتجزت بريطانيا الناقلة الإيرانية "غريس 1" متهمة إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

الـبـرلـمـان اللبناني يقر إعلان حالة الطوارئ في البلاد 13 آب 2020 01:05 م

كورونا في إيران

تسجيل 2510 إصابات جديدة بكورونا و 188 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية بإيران 12 آب 2020 03:23 م

كورونا في روسيا

129 وفاة و5102 إصابة جديدة بفايروس كورونا في روسيا 12 آب 2020 02:51 م

كورونا

الصحة العالمية: تكشف هذه المعلومة المهمة عن اللقاح الروسي 12 آب 2020 02:24 م

ترامب

ترامب مطمئنا الأمريكيين: اتفقنا على 100 مليون جرعة لقاح كورونا من "مودرنا" 12 آب 2020 10:25 ص

هزة أرضية

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب جنوب إيران 11 آب 2020 03:54 م

بوتين

بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فايروس كورونا في العالم 11 آب 2020 03:46 م

ترامب

ترامب يعود لمؤتمره.. ويكشف: كان هناك إطلاق نار وتم ضبط المشتبه به 11 آب 2020 10:04 ص

التعليقات