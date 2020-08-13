عالية نصيف تكشف عن فضيحة التعاقد مع شركة البلال لشراء وحدات كهرباء قديمة جداً

كشفت النائبة عالية نصيف ،اليوم الخميس، عن فضيحة تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة البلال لشراء وحدات كهرباء اتضح لاحقاً بأنها قديمة جداً.



وأوضحت نصيف في بيانٍ لها ، " أن اخطبوط الفساد في وزارة الكهرباء (ر.ح) تعاقد مع شركة البلال بالاشتراك مع (ع)، وأحيل إلى الشركة مشروع يزركان بمبلغ مئة مليون دولار، ليتبين لاحقاً ان الوحدات قديمة جداً من نوع FT 8، ومنذ 2012 لم تعمل هذه الوحدات بأكثر من 30٪؜ من طاقتها التصميمية".



وأضاف البيان أن (ر.ح) شخصية تثير التساؤلات خصوصاً بعد أن عرف الشعب العراقي أخيراً من الذي دمر الكهرباء في العراق، متسائلاً "هل كانت له دوافع سياسية تقف وراء هذا التخريب (ضمن خطة إرجاع العراق مئة سنة إلى الوراء)؟ أم أن هدفه هو فقط حصد هذه المبالغ التي تعادل ميزانيات دول؟"

ودعت رئيس الوزراء والقضاء العراقي وهيئة النزاهة الى اعتبار هذا البيان بلاغا رسميا واتخاذ اللازم .



