برلماني جديد يعلن إصابته بفيروس كورونا

اعلن النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم حسين الجبارة اليوم الخميس اصابته بفيروس كورونا جراء ملامسة احد المصابين خلال فترة عيد الاضحى.

وقال الجبارة في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، انه نتيجة ملامسة قبل ١٥ يوما في فترة العيد بالتزامات مجبرين عليها ولا احد يعذرنا فقد ظهرت علينا الآم منذ عشرة ايام عبارة عن صداع والام في الظهر والعضلات مع اسهال اجرينا مسحة ظهرت موجبة و لحد هذه اللحظة مؤكدا ان الاصابة ليست بمستوى الهول الاعلامي وانه يمارس الرياضة وبصحة جيدة".

واضاف الجبارة انه "ستجرى مسحة لعموم المرافقين والعائلة والمكتب، مردفا بالقول ان اصابته ليست بمستوى هول الخوف والهلع في الاعلام".



واصيب عدد من اعضاء مجلس النواب بفيروس كورونا بينما توفيت البرلمانية عن محافظة ديالى غيداء كمبش بالوباء.





