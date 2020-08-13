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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 آب 2020 12:46 م

تظاهرة غاضبة أمام ’علوة’ سوق الشيوخ بعد رفع العمولة إلى 1000 دينار

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نظم مجموعة من الكسبة، اليوم الخميس، تظاهرة أمام علوة الخضار في قضاء سوق الشيوخ وأحرقوا إطارات السيارات احتجاجاً على رفع العمولة إلى 1000 دينار الصندوق الواحد.  
وقال مراسل "ناس"، (13 آب 2020)، إن عشرات البقالين تفاجأوا اليوم برفع رسم العمولة من قبل تجار الفواكه والخضروات في علوة سوق الشيوخ، وطالبوا محافظ ذي قار بالتدخل الفوري والعاجل لحل المشكلة، وإرجاع العمولة إلى ما كانت عليه (500) دينار للصندوق الواحد.  
وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا أيضاً بتكثيف الرقابة على تجار الفواكه والخضروات وعدم السماح لهم بالتلاعب بالأسعار ورسوم الإخراج، كون أغلب أبناء سوق الشيوخ من ذوي الدخل المحدود وقد تضرروا طيلة الأشهر العشرة الماضية خلال التظاهرات وفرض حظر التجوال بعد تفشي فيروس كورونا.  
وتابع، أن من بين المطالب كانت الإسراع باختيار قائممقام جديد أو تكليف مؤقت لحين اختيار قائممقام كون المنصب شاغر منذ إعفاء القائممقام السابق حسين فرج الحسيناوي.  

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