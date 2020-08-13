نائب ينتقد موقف الحكومة إزاء الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية



انتقد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية موقف الحكومة الاتحادية ازاء الاعتداءات التركية المتكررة على الاراضي العراقية، مشيرة الى ان استدعاء السفير وتسليمه رسالة احتجاج غير كافٍ مؤكدة عزمها عقد اجتماع لمناقشة الانتهاكات التركية واتخاذ موقف ازائها، ، .



وقال عضو اللجنة، النائب عبد الخالق العزاوي،: ان ضعف الدولة والسلطة في العراق جعل الكثير من الدول تنتهك السيادة العراقية سواء تركيا او ايران او سوريا او الكويت او السعودية او الولايات المتحدة. لافتا الى: ان موقف العراق دائما يكون خجولا ازاء تلك الانتهاكات.



وشدد على : ان الاعتداءات التركية المتكررة على الاراضي العراقية تأتي لكون الحكومة العراقية ضعيفة. لافتا الى: انه سبق لتركيا ان قامت باعتداءات على الاراضي العراقي، ونرى الحكومة العراقية تكتفي باستدعاء السفير التركي، وتسليمه رسالة احتجاج مشيرا الى: ان هذا الاجراء غير كاف، بل سيشجع تركيا على التمادي والتجاوز اكثر. داعيا الى اتخاذ موقف صريح وحازم ازاء هذه التجاوزات.

واكد : ان ما تقوم به تركيا ازاء الاراضي العراقية مرفوض في جميع الاتفاقات الدولية. لافتا الى: ان الحكومة العراقية هشة، ومازال الفساد مستشريا في جميع مفاصل الدولة معربا عن عدم امتلاك العراق رادار لكشف الطائرات على الرغم من الموازنات التي صرفت على وزارتي الدفاع والداخلية، والتي تكفي لبناء 5 دول، مما جعل الطائرات، وحتى الطائرات المسيرة، تجتاح الاجواء العراقية، وتنفذ اهدافا لها وتعود دون معرفة هويتها وموقع انطلاقها.