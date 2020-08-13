نائب يطالب الحكومة باستخدام ورقة الاقتصاد ضد أي انتهاك لسيادة العراق

طالب عضو مجلس النواب ،سلام الشمري ، الحكومة باستخدام ورقة الاقتصاد ضد اي انتهاك لسيادة العراق الوطنية .



وقال الشمري في بيان ان "العراق يرتبط اقتصاديا مع دول الجوار واخرى اقليمية ودولية وعليه ان يستخدم الورقة الاقتصادية ضد اي موقف او تجاوز على سيادته وحدوده الوطنية".



واضاف ان" التمادي التركي في الاضرار بسيادة العراق امر غير مقبول وعلى الحكومة عدم الاكتفاء بالتندي او استدعاء السفير والتي على مايبدو لم تؤت اكلها ".



وشدد على "ضرورة ايقاف اي اتفاق اقتصادي مع تركيا والتي هي المتضرر بالدرجة الاساس من اي خطوة عراقية بهذا الاتجاه والتي نشدد على تطبيقها للحد من هذه الاعتداءات التي اصبحت امر لايمكن السكوت عنه اكثر من ذلك.