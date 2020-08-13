خشان : سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية ضجيج إعلامي بلا تأثير

أكد النائب باسم خشان، ، بانه لم يحدث اي تغير جوهري وحقيقي في انشطة المنافذ الحدودية منذ اعلان الحكومة السيطرة عليها.

وقال خشان ،ان الحكومة اعلنت السيطرة على العديد من المنافذ الحدويدة خلال الاسابيع الماضية وارسلت قوات امنية كبيرة لمسك الارض لكن لم يحدث اي تغير حقيقي وماحصل في جوهره هو ضجيج اعلامي ليس له اي تاثير في تعظيم موارد المنافذ.

واضاف، ان “الحل الوحيد لمعالجة ملف المنافذ الحدودية هو اصدار اوامر ادارية شاملة بتغير كوادر المنافذ من المدراء والى اصغر مسؤول وعندئذ ستنطقع السلسلة بين المخلصين والتجار الفاسدين من جهة وبين الموظفين من جهة اخرى مع تعزيز واقع المنافذ الامني لمواجهة اي محاولات تهدف للتاثير على المنافذ.