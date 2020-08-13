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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 آب 2020 10:16 ص

الأمن النيابية: الحكومة لم تقم بأي ردة فعل مناسب حيال انتهاكات تركيا

كاطع الركابي

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي ، بان الحكومة لم تقم لحد الان باي ردة فعل مناسبة حيال انتهاكات الجانب التركي.
وقال الركابي ،ان” الحكومة العراقية لم تقم حتى الان باي ردة فعل مناسب حيال الانتهاكات التركية في شمال البلاد وخاصة الاستهداف الاخير لقوة من الحدود مااسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
واضاف، ان “لجنة الامن والدفاع النيابية باعتبارها جهة رقابية وتشريعية ستعقد الاسبوع المقبل جلسة  لمناقشة الملف الامني مع وزيري الداخلية والدفاع وسيكون ملف الانتهاكات التركية من الاولويات.

وكانت طائرة مسيرة تركية قصفت قوة للحدود في شمال البلاد امس الاول ما ادى الى  مقتل واصابة عدد من الضباط بينهم امر لواء.
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