نائب: سببان وراء الارتفاع الهائل باصابات كورونا في العراق

أكد النائب اسعد المرشدي، وجود سنبين رئيسين وراء الارتفاع الهائل في اصابات كورونا بالعراق.

وقال المرشدي ،” في بداية ازمة فيروس كورونا كان معدل الالتزام بالضوابط الوقائية وخاصة تعليمات الحظر الشامل والجزئي عالية جدا وهذا ما اسهم في تخفيف حدة الاصابات بشكل لافت في تلك الفترة.

واضاف، ان “تراخي وزارة الصحة والقيادات الامنية المعنية بالحظر يرافقه تمرد الشارع على الاجراءات الوقائية ومنها الحظر تمثل اهم سببين وراء الارتفاع الكبير في الاصابات خلال الاسابيع الماضية والتي تجاوزت حاجز ال2000 اصابة يوميا.