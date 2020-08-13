مصر تُدين الاستهداف التركي لإحدى مركبات حرس الحدود داخل الأراضي العراقية



ادانت مصر الاستهداف التركي لإحدى مركبات حرس الحدود العراقي داخل الأراضي العراقية.



وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية:" ان جمهورية مصر العربية، ، تدين استهداف طائرة مُسيرة تركية لإحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقي في منطقة "سيدكان" شمال العراق يوم أمس، مما أسفر عن استشهاد عدد من العسكريين العراقيين، وبما يمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة العراق الشقيق، وتهديداً جديداً للأمن والاستقرار الإقليمي".



وتضمن البيان تقديم خالص تعازي مصر لأسر الضحايا وللجيش العراقي الباسل. كما تضمّن البيان التأكيد على تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق في مواجهة تلك الممارسات الاستفزازية، مع التشديد على ضرورة احترام كامل سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه ضد أي تدخل خارجي"