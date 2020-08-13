الخارجية النيابية تدعو إلى تقديم شكوى رسمية في مجلس الأمن ضد الاعتداءات التركية

دعت لجنة العلاقات والشؤون الخارجية النيابية ،الى تقديم شكوى في مجلس الامن الدولي على الاعتداءات والانتهاكات التركية المستمرة .



وجددت اللجنة في بيان صحفي ادانتها للقصف التركي الذي لم يتوقف منذ سنوات على مناطق مختلفة من العراق ، وآخرها قصف منطقة سيدكان ، والذي تسبب في استشهاد عدد من الضباط في حرس الحدود العراقي ، مؤكدة ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة لمنع تكرار ما يحصل وبما يحفظ سيادة العراق وكرامته ، وفي مقدمتها تقديم شكوى رسمية في مجلس الامن الدولي.