ظافر العاني : تمادي أنقرة في الاعتداء سيجعلها تخسر كل أصدقائها

أكد رئيس لجنة الصداقة العراقية التركية البرلمانية ظافر العاني :" ان تمادي انقرة في الاعتداء سيجعلها تخسر كل اصدقائها وعليها حل مشاكلها بعيدا عن العراق.



وقال العاني في بيان :" من موقع مسؤوليتي كرئيس للجنة الصداقة النيابية العراقية التركية ، اؤكد من جديد ان ‏تمادي انقرة في الاعتداء على العراق سيجعلها تخسر كل اصدقائها ولن يكون بمقدور احد تبرير انتهاكاتها او غض النظر عنها ، مادام الامر يتعلق بسيادة العراق واحترام حدوده ".



واضاف :" ان وجود حزب العمال الكردستاني / PKK / ليس سببا مقنعا لقصف المدن الحدودية العراقية وقتل المواطنين الابرياء والقيام باعمال عسكرية من طرف واحد ".



وطالب أنقرة بحل مشكلاتها الداخلية بالطريقة التي تجدها مناسبة ولكن بعيدا عن العراق .



واعرب العاني عن المساندة لبيان وزارة الخارجية العراقية والاجراءات التي اتخذتها ، ودعا الحكومة لانتهاج كل الوسائل السياسية الممكنة لحفظ سيادة العراق وارواح مواطنيه.