بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 12 آب 2020
آخر الأخبار
الموت يغيب الأديب والروائي أحمد الباقري عن عمر ناهز الـ٨٠ تسجيل 3441 إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة في عموم العراق بعد انقضاء ١٠٠ يوم.. العقابي: الكاظمي يتعامل مع الأزمات بعقلية الناشط الإعلامي نائبة: مشروع قانون العنف الأسري لا يتضمن أي مواد تقلل من هيبة العائلة العراقية وأفرادها تسجيل 2510 إصابات جديدة بكورونا و 188 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية بإيران 125 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة في ذي قار الكربولي: العملية السياسية في العراق أخفقت في بناء نموذج ديمقراطي حر اعتقال خبير التفخيخ لدى داعش الإرهابي أثناء دخوله العراق 129 وفاة و5102 إصابة جديدة بفايروس كورونا في روسيا إصابة نجم برشلونة بفايروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 12 آب 2020 04:28 م

الموت يغيب الأديب والروائي أحمد الباقري عن عمر ناهز الـ٨٠

أحمد الباقري
أعلن رئيس فرع اتحاد الادباء والكتاب في ذي قار علي الشيال، اليوم الأربعاء، وفاة عميد الأدباء في المحافظة أحمد الباقري عن عمر ناهز الثمانين عاماً.

وقال الشيال، إن "ذي قار ودعت إحدى قاماتها الشامخة برحيل الباقري فهو الناقد والشاعر والقاص والروائي والمترجم البارع؛ حيث تدهورت حالته الصحية في الآونة الأخيرة ودخل المستشفى على إثرها وتوفي فيها". 

وأضاف الشيال، إن "رحيل الباقري خسارة للساحة الأدبية في عموم العراق، ونعزي الأسرة الأدبية في العراق كافة برحيله". 

وتابع، أن "الباقري لديه الكثير من الروايات في منجزه الأدبي منها "رصيف سوق الأزهار" وهو كتاب مترجم عن اللغة الإنجليزية و"سماء مفتوحة إلى الأبد" و"انعكاسات على مرآة في شارع الروح" وهي مختارات ادبية، بالإضافة إلى ترجمته للكثير من القصص والمسرحيات الى اللغة العربية ونشر القصائد والنثر الأدبي". 

وولد الباقري بن محمد بن عبد الحسين في مدينة الناصرية عام 1941، وتخرج من معهد الفنون الجميلة قسم الرسم عام 1962 ــ 1963، ثم وعين معلماً في كانون الاول 1963م في متوسطة سوق الشيوخ. 

ومن هذه المتوسطة بدأ رحلته مع الفن والأدب وتنقل بعدها الى عدة مدارس، قبل أن تعار خدمته إلى المملكة العربية السعودية مع نخبة من التربويين منهم الفنان محمد الزهيري والفنان فائق حسين والأستاذ حسين كاظم الهلالي والفنان حيدر عبد الحسين الجاسم. 

عاد إلى العراق بعد انتهاء الإعارة عام 1971ليلتحق بمدرسة الكاظمي الابتدائية ويواصل عطاءه الفني حتى إحالته على التقاعد عام 1990. 

بدأ احمد الباقري رحلته الإبداعية مع الشعر العمودي ثم كتب القصة، وقد نشرت له مجلة الآداب البيروتية في عدد تموز 1962 قصة عنوانها (اللصان)، وهي أول قصة تنشر له، ثم كتب قصيدة النثر ونشرت له أول قصيدة نثر في مجلة الكلمة النجفية عام 1967. 

في عام 1998 كتب روايته الأولى تحت عنوان (ممر الى الضفة الأخرى) وهي رواية تسجيلية وثقت ثورة شعبية مغدورة حجبها النظام السابق والتي جرت أحداثها في هور الغموكة، وصدرت الرواية عن دار قرطاس في الكويت أواخر 2004. 

وللترجمة حصة ليست قليلة في نتاج الباقري الأدبي، فقد ترجم الكثير من النصوص الأدبية من شعر وقصة ودراسة أدبية وحتى الروايات الطويلة، حيث كانت بدايته في الترجمة في مجلة (الكلمة النجفية) عام 1965، ثم استمر في الترجمة في الصحف والمجلات العراقية مثل صحيفة الثورة والجمهورية والقادسية ومجلة الأقلام والطليعة الأدبية والثقافة الأجنبية وكذلك في بعض مجلات الخليج العربي مثل مجلة (الرافد). 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
برشلونة

إصابة نجم برشلونة بفايروس كورونا 12 آب 2020 02:36 م

safe_image

"ناسا" تكشف عن بقعة شمسية خطيرة تعطل الاتصالات والفضائيات والكهرباء 11 آب 2020 02:10 م

مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي 11 آب 2020 09:58 ص

ميسي

برشلونة عن إصابة ميسي: ليست خطيرة 10 آب 2020 04:37 م

كريستيانو رونالدو

مفاوضات من باريس سان جيرمان لضم كريستيانو رونالدو 10 آب 2020 09:57 ص

ميسي

مدرب برشلونة يكشف مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها ميسي في مباراة نابولي 09 آب 2020 03:24 م

كريستيانو رونالدو

ماذا قال رونالدو لجماهير يوفنتوس بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا؟ 09 آب 2020 01:23 م

برشلونة

برشلونة يضرب موعدا مع البايرن في قمة ربع النهائي 09 آب 2020 09:35 ص

التعليقات