تسجيل 3441 إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة في عموم العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3441 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و57 حالة وفاة في عموم العراق.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 19933) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1203883)".



وأضافت: "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2439) حالة شفاء في العراق".