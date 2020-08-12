بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 12 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 12 آب 2020 04:00 م

بعد انقضاء ١٠٠ يوم.. العقابي: الكاظمي يتعامل مع الأزمات بعقلية الناشط الإعلامي

الكاظمي
قال النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، إنه بعد انقضاء ١٠٠ يوم من عمر حكومة مصطفى الكاظمي، ومع أن الإنصاف يقتضي عدم تحميلها أخطاء واخفاقات الحكومات الماضية خصوصا وأنها حكومة فتية في مقتبل عمرها، إلا أننا نسجل عليها غياب البرنامج الحكومي الواقعي وعدم اتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية وجادة لاستنقاذ البلد من أزماته المتراكمة وتحقيق مطالب أبناء الشعب.

 وأضاف أن "الكاظمي لا يتعاطى مع الأزمات والمشاكل بروح رجل الدولة بل بعقلية الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد رأينا الكثير من مواقفه عبارة عن استعراضات إعلامية لا تمت لجوهر الإصلاح والمعالجات الحقيقية بصلة"، لافتا الى ان "العراق ما زال العراق رهين صراع الإرادات وما زالت سياسات الحكومة توفر المناخ للصراع السياسي العميق الذي يهدد الأمن القومي للدولة العراقية".

وتابع"بينما يفترش آلاف الشباب من اصحاب الشهادات العليا والخريجين ميادين الاحتجاج بحثا عن فرص عمل تليق بتعبهم وجهدهم، نجد العمالة الأجنبية تطوق فرص العمل وتستحوذ عليها بدعم من المتنفذين المستفيدين".

واكد العقابي انه "في ملف الفساد لم نلحظ اي تحركات حقيقية ومقنعة ضد حيتان الفساد التي نهبت مقدرات البلد، بل اننا رأينا كيف اتخذت الحكومة قرارات مريبة وجدلية حين قررت تمرير جولة التراخيص لعقود الهاتف النقال والتجديد لها مع ما تشوبها من اتهامات وشبهات فساد".

وتابع انه "ليس ببعيد الاخفاقات الكبيرة في ملف تجهيز الطاقة الكهربائية الذي زاد من معاناة المواطنين، وتزايد إعداد الوفيات والإصابات بفايروس كورونا جراء التخبط في القرارات الحكومية والفشل في إدارة الأزمة الصحية"، موضحا انه "في مجال الخدمات فما زالت المحافظات وأطراف العاصمة بغداد وكثير من مناطقها تعاني من نقص فضيع ولم نشاهد اي خطة أو خارطة طريق للشروع بتوفير الخدمات والنهوض بواقعها".

وختم العقابي بيانه بالقول "نأمل أن تشهد المرحلة القادمة خطوات واقعية تثبت جدية الحكومة في تحقيق مطالب العراقيين ومعالجة أخطاء الحكومات السابقة".
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أخر تعديل: الأربعاء، 12 آب 2020 04:00 م
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