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الأربعاء, 12 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 12 آب 2020 03:23 م

تسجيل 2510 إصابات جديدة بكورونا و 188 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية بإيران

كورونا في إيران
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، تسجيل 2510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 188 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي اكثر من 290 ألف شخص حتى الآن.

وقالت لاري في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية اليوم الاربعاء تم تسجيل 2510 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 333 الف و699 إصابة مؤكدة.

وأوضحت أنه من بين المصابين الجدد، تم إدخال 1089 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري إلى تعافي 290 ألف و 244 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأضافت: أن 3940 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وأشارت إلى تسجيل 188 حالة وفاة جديدة من المصابين بفيروس كوفيد 19 في غضون الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 18988 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء مليوني و763 ألف و225 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19  في جميع انحاء البلاد.
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