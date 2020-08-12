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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 12 آب 2020 03:06 م

الكربولي: العملية السياسية في العراق أخفقت في بناء نموذج ديمقراطي حر

جمال الكربولي
أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، أن العملية السياسية في العراق أخفقت في بناء نموذج ديمقراطي حر لأن رعاتها كانوا ظالمين.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر": "لقد اخفقت العملية السياسية في بناء نموذج ديمقراطي حر في العراق، لأن رعاتها كانوا ظالمين".

وأضاف أن "هؤلاء لم يؤمنوا يوماً بالحرية .. وكان الشعب آخر اهتماماتهم".
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