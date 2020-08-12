الكربولي: العملية السياسية في العراق أخفقت في بناء نموذج ديمقراطي حر

أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، أن العملية السياسية في العراق أخفقت في بناء نموذج ديمقراطي حر لأن رعاتها كانوا ظالمين.



وقال الكربولي في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر": "لقد اخفقت العملية السياسية في بناء نموذج ديمقراطي حر في العراق، لأن رعاتها كانوا ظالمين".



وأضاف أن "هؤلاء لم يؤمنوا يوماً بالحرية .. وكان الشعب آخر اهتماماتهم".