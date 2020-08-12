بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 12 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 12 آب 2020 02:57 م

اعتقال خبير التفخيخ لدى داعش الإرهابي أثناء دخوله العراق

اعتقال
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اعتقال خبير تفخيخ لدى تنظيم داعش الإرهابي مع عائلته، بعد دخوله الأراضي العراقية، في محافظة نينوى.

وذكرت الاستخبارات في بيان، "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود عائلة داعشية في نيتهم الدخول الى العراق قادمين من إحدى دول الجوار، تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى".

وأضاف البيان، "وقد تم إلقاء القبض عليهم أثناء دخولهم محافظة نينوى"، موضحة أن "والدهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، الذي عمل بما يسمى هيئة التطوير والتصنيع العسكري بصفة خبير تفخيخ وتصفيح العجلات والمكنى بابي ماريا".

ولفت البيان "ومن خلال التحقيقات الأولية معه، اعترف صراحة بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وهرب هو وعائلته الى إحدى دول الجوار أثناء عمليات التحرير، فيما تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".
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