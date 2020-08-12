السيستاني: لم أتبرع لإيران بمليار دولار .. أهل الخير هم من تبرعوا بمليون ونصف فقط

نفى مصدر مسؤول في مكتب علي السيستاني ما نشر في بعض وسائل الاعلام منسوباً الى حسين علي شهرياري النائب عن مدينة زاهدان في البرلمان الايراني من: ان مكتب السيستاني تبرع بحوالي مليار دولار لشراء تجهيزات مكافحة كورونا في ايران وانه ستشترى بهذا المبلغ معدات طبية لبعض المدن في محافظة سيستان وبلوچستان الايرانية.

وقال المصدر المسؤول: ان كل الذي حصل هو ان بعض أهل الخير قام بالتبرع بتجهيزات طبية لمكافحة فايروس كورونا لمستشفيات ومراكز صحية ايرانية عن طريق مكتب السيستاني في مدينة قم ، ولم تتجاوز قيمة المعدات المتبرع بها مليوناً ونصف المليون دولار، واما المبلغ المذكور فهو رقم خيالي ولا اساس له من الصحة.