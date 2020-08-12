مراقبون : عقارات الدولة في مهب الرياح بسبب الرشاوى ونفوذ مافيا الفساد

كشف عضو لجنة النزاهة، عبد الامير المياحي،اليوم الأربعاء 12 آب 2020، عن سبب جعل عقارات الدولة تباع بأسعار بخسة، مبيناً أنها غيبت دورها بشكل واضح.

وقال المياحي في تصريح له إن عقارات الدولة فيها فساد كبير جداً واستحواذ على قطع أراضٍ ومبانٍ عائدة للحكومة العراقية، بغض النظر عن المسؤولين المتسلطين أو المنتمين منهم لجهات متنفذة.

وأضاف أن دائرة عقارات الدولة، غيبت دورها بشكل واضح، ولم تحاسب وتراقب ممتلكاتها ومن أشغلها ومن زور سنداتها الاصلية وهي صاحبة الشأن في ذلك.

ولفت المياحي إلى أن الطرق التي ملكت بها هذه الاراضي مشروعة وقانونية ولكن تحت تأثيرات ورشاوى جعلت عقارات الدولة تباع بأسعار بخسة.

وقالت مصادر ان إخلاء الدور التي يشغلها الوزراء والمسؤولون السابقون، هو جزء من السياسة الحكومية في الاصلاح، ووضع نهاية لهدر المال العام، فيما اشاد نواب بالإجراءات الحكومية بشأن إخلاء الدور التي يشغلها الوزراء والمسؤولون السابقون.

وقالت النائبة عالية نصيف، أمس ان الإجراءات الحكومية بشأن إخلاء الدور التي يشغلها الوزراء والمسؤولون السابقون، نالت الرضا بين الناس، مبينة أن الأجدر بوزير الكهرباء السابق أن يسلم نفسه للقضاء على خلفية الدعاوى المرفوعة ضده بدلا من الاعتراض على طرده من عقار الدولة.

وقالت نصيف في تصريح لها ، انه بعد أن طالبنا مرارا وتكرارا طيلة السنوات الماضية باستعادة عقارات الدولة من الوزراء والمسؤولين الذين يشغلونها بغير حق، تمت المباشرة أخيراً باسترجاع هذه العقارات في خطوة تستحق الدعم والثناء والتقدير.

واشارت نصيف الى أنه الأجدر بوزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب بدلاً من البكاء في تغريداته، أن يسلم نفسه للقضاء على خلفية قيامه بتعيين 89 ألف شخص بصيغة عقد في مخالفة قانونية وبدون وجود غطاء مالي مع شبهات بشأن قيام ضعاف النفوس بإجبار طالبي التعيين على دفع رشوة مقابل تعيينهم، وكل ذلك أشار إليه ديوان الرقابة المالية، بالإضافة إلى صفقات الفساد التي أبرمت في عهده والتي أحيلت إلى هيئة النزاهة.



وطالبت نصيف الحكومة بوضع اليد على كافة متعلقات وزير الكهرباء السابق ومنعه من السفر إلى حين اكمال الإجراءات القانونية بحقه، مع ضرورة إسراع هيئة النزاهة بإجراءاتها بشأن القضايا التي تورط فيها.



وقال وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، الاثنين 10 اب 2020، ان قوة مسلحة اقتحمت داره وقامت باقفاله تاركة حراسة داخلية.

