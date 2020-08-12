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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 12 آب 2020 02:36 م

إصابة نجم برشلونة بفايروس كورونا

برشلونة
أعلن نادي برشلونة رسميًا، عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبيه التسعة، الذين يستهلون اليوم تحضيرات الموسم المقبل.

وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "كشفت الاختبارات إصابة أحد اللاعبين التسعة، الذين يستهلون اليوم تحضيرات الموسم المقبل بفيروس كوفيد-19، دون أن تظهر عليه أعراض المرض".

وأضاف: "اللاعب في صحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلي، علمًا أنه لم يكن لديه أي اتصال بأعضاء الفريق الأول، الذي من المقرر أن يسافر إلى لشبونة غدًا الخميس".

ووفقًا للعديد من التقارير، فإن اللاعبين الذين يستهلون التحضيرات للموسم الجديد، هم: بيدري، ترينكاو، موسى واغي، ماتيوس فيرنانديز، توديبو، كارليس ألينيا، رافينيا، ميراندا، أوريول بوسكيتس.

وكان اللاعبون السابق ذكرهم، قد خضعوا مؤخرًا، لتحليل فيروس كورونا المستجد، تمهيدًا لانخراطهم في تدريبات الفريق الأول، استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يغادر برشلونة، الخميس المقبل، للبرتغال، استعدادًا للمواجهة المقررة ضد بايرن ميونخ في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، في مدينة لشبونة، يوم الجمعة.

كان برشلونة صعد لربع النهائي، عقب تجاوز عقبة نابولي، بينما تغلب بايرن ميونخ على تشيلسي في دور الـ16، على أن يواجه المتأهل الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، وليون الفرنسي.



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