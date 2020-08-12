بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 12 آب 2020
آخر الأخبار
الموت يغيب الأديب والروائي أحمد الباقري عن عمر ناهز الـ٨٠ تسجيل 3441 إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة في عموم العراق بعد انقضاء ١٠٠ يوم.. العقابي: الكاظمي يتعامل مع الأزمات بعقلية الناشط الإعلامي نائبة: مشروع قانون العنف الأسري لا يتضمن أي مواد تقلل من هيبة العائلة العراقية وأفرادها تسجيل 2510 إصابات جديدة بكورونا و 188 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية بإيران 125 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة في ذي قار الكربولي: العملية السياسية في العراق أخفقت في بناء نموذج ديمقراطي حر اعتقال خبير التفخيخ لدى داعش الإرهابي أثناء دخوله العراق 129 وفاة و5102 إصابة جديدة بفايروس كورونا في روسيا إصابة نجم برشلونة بفايروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 12 آب 2020 02:30 م

الديوانية تسجل 106 حالات شفاء جديدة من كورونا المستجد و54 إصابة جديدة

كورونا في العراق
أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 106 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد و54 إصابة جديدة.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "دائرة صحة الديوانية سجلت اليوم 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل 106 حالات شفاء جديدة".

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، تسجيل 2312 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، و3396 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في مختلف محافظات العراق، بينها 113 في الديوانية.

ومع الموقف الوبائي ليوم أمس الثلاثاء، فإن مجموع الشفاء بلغ: "112102 (نسبة الشفاء 71,5 %)، ومجموع الإصابات: 156995، والراقدين الكلي: 39362، والراقدين في العناية المركزة: 545، ومجموع الوفيات: 5531".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا العراق

تسجيل 3441 إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة في عموم العراق 12 آب 2020 04:10 م

كورونا في العراق

125 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة في ذي قار 12 آب 2020 03:17 م

الاتصالات

الاتصالات تضع تسعيرة إنترنت جديدة وتلغي الاشتراكات 12 آب 2020 02:14 م

Capture

منتجات إيران الرديئة تغرق الأسواق .. والمحلي يصارع للوجود ! 12 آب 2020 11:48 ص

120202213352516156411

الدولار يرتفع مجدداً في بورصة الكفاح خلال تعاملات اليوم 12 آب 2020 11:31 ص

وزارة الصحة

الصحة: ندرس مضمونية وفعالية اللقاح الروسي الجديد لمواجهة كورونا 12 آب 2020 10:29 ص

علي التميمي

خبير قانوني :استمرار انتهاك حقوق الانسان يضع العراق أمام العقوبات العسكرية والحصار 12 آب 2020 10:27 ص

حسين العقابي

العقابي يشدد على ضرورة إنهاء السرقات بالنفط والإنترنت والكهرباء والمنافذ الحدودية 12 آب 2020 10:25 ص

التعليقات