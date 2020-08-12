الديوانية تسجل 106 حالات شفاء جديدة من كورونا المستجد و54 إصابة جديدة

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 106 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد و54 إصابة جديدة.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "دائرة صحة الديوانية سجلت اليوم 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل 106 حالات شفاء جديدة".



وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، تسجيل 2312 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، و3396 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في مختلف محافظات العراق، بينها 113 في الديوانية.



ومع الموقف الوبائي ليوم أمس الثلاثاء، فإن مجموع الشفاء بلغ: "112102 (نسبة الشفاء 71,5 %)، ومجموع الإصابات: 156995، والراقدين الكلي: 39362، والراقدين في العناية المركزة: 545، ومجموع الوفيات: 5531".